Cruzeiro x Patrocinense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca da liderança do Grupo A do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro enfrenta o Patrocinense, na tarde desta sexta-feira (9), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão.

A Raposa está na segunda colocação do grupo com sete pontos conquistados. Já o Patrocinense está na terceira colocação do Grupo C. Aliás, é preciso vencer para melhorar sua situação, afinal, Athletic tem a mesma pontuação.

Onde assistir

O duelo será transmitido ao vivo para todo Brasil pelo SporTV e pelo Premiere.

Como chega o Cruzeiro

A Raposa, aliás, não tem o time completamente definido para o duelo contra o Patrocinense. Isso porque o treinador Nicolás Larcamón pode mesclar o time e dar mais minutos a atletas que têm sido pouco utilizados neste início de temporada.

Larcamón, afinal, ainda tem a dúvida se poderá contar com Matheus Vital. O atleta teve problemas no clássico contra o Atlético e ainda não é certo que esteja disponível para o time azul.

Como chega o Patrocinense

O time do interior de Minas Gerais, aliás, terá força total para o confronto no Mineirão. O detalhe é que a equipe nunca venceu o Cruzeiro dentro do Gigante da Pampulha.

Aliás, no retrospecto geral, as equipes se enfrentaram 15 vezes, foram 10 vitórias do Cruzeiro, quatro empates e apenas um triunfo do Patrocinense.

CRUZEIRO X PATROCINENSE

Campeonato Mineiro – 4ª rodada

Data: 09/02/2024, às 16h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

CRUZEIRO: Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero e Lucas Silva; Matheus Pereira, Robert (Japa) e Arthur Gomes; Juan Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón.

PATROCINENSE: Cairo; Nando, Léo Alves, Guilherme e Ailton; Hudson, Marinho e Caiuby; Marcilio, Caique e Everton Kanela. Técnico: Rogério Henrique.

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho

Auxiliares: Magno Arantes Lira e Ricardo Junio de Souza

VAR: Wagner Reway.

