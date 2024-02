Grêmio acerta a contratação de Du Queiroz, ex-jogador do Corinthians

O Grêmio acertou a contratação de Du Queiroz, ex-jogador do Corinthians que atualmente joga pelo Zenit, da Rússia. O volante de 24 anos é aguardado em Porto Alegre (RS) na próxima semana para realizar exames médicos e assinar contrato de empréstimo de um ano, com opção de compra fixada. Antes de aceitar a oferta do Imortal, o jogador tinha conversas com o Vasco, mas o negócio não foi para frente por questão extracampo.

Segundo o “ge”, após a cúpula gremista chegar a um acordo com o estafe do jogador e com os russos, as partes estão trocando documentos. Essa foi a segunda tentativa do Grêmio em contratar Du Queiroz, já que no início de janeiro o clube teve uma proposta recusada.

A contratação de Du Queiroz é um pedido de Renato Gaúcho, que vê com bons olhos a polivalência do volante. Afinal, ele pode atuar como meia aberto ou até mesmo como lateral-direito.

Conversas com o Vasco

Anteriormente, o Vasco chegou a um acordo com o Zenit pela contratação do atleta. Entretanto, esbarrou nas sanções que o governo norte-americano impôs à Rússia. Como o clube russo recebe investimento da Gazprom, empresa que é um dos alicerces da economia local, com atuação no ramo de produção e exportação de gás, os Estados Unidos, por conta da Guerra da Ucrânia, produziu uma lista com empresas russas que devem receber sanções econômicas. Nela está incluída a Gazprom.

Como a 777 Partners é uma empresa norte-americana, não pode fazer a negociação com o Zenit, correndo o risco de processos criminais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook