Lazio x Bayern de Munique: escalações e onde assistir

Lazio e Bayern de Munique começam a disputar nesta quarta-feira (14) as oitavas de final da Champions. A bola rola às 17h, no Estádio Olímpico de Roma, na Itália, no primeiro encontro das equipes nesta fase da principal competição de clubes do planeta.

Como chega a Lazio

A Lazio terá um dos adversários mais complicados nesta fase eliminatória da Champions. Para isso, os italianos contam com o apoio de seus torcedores em Roma para tentar surpreender o clube alemão e levar um bom resultado para o jogo da volta.

A boa notícia fica por conta do retorno de Nicolò Rovella, que cumpriu suspensão no último compromisso da equipe e está à disposição de Maurizio Sarri.

Dessa maneira, a Lazio vem de uma vitória por 3 a 1 sobre a Cagliari pelo Campeonato Italiano, onde a equipe figura na oitava posição e ainda tem chances de garantir uma vaga nas competições europeias. Além disso, o time está na semifinal da Copa da Itália, quando enfrentará a Juventus em abril.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern de Munique vive uma temporada inusitada. Além de ter sido eliminada precocemente na Copa da Alemanha, pelo modesto Sarrebrück, da terceira divisão do país, a equipe está na vice-liderança do Campeonato Alemão, com cinco pontos a menos que o líder Bayer Leverkusen.

Porém, o Bayern de Munique fez uma das melhores campanhas da primeira fase da Champions e tem tudo para buscar um bom resultado neste jogo de ida das oitavas de final. Ao mesmo tempo, o técnico Thomas Tuchel não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com força máxima.

Lazio x Bayern de Munique

Oitavas de final da Champions (jogo de ida)

Data e horário: quarta-feira, 14/02/2024, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma (ITA)

Lazio: Provedel; Manuel Lazzari, Mario Gila, Alessio Romagnoli e Adam Marusic; Nicolò Rovella, Mattéo Guendouzi e Luis Alberto; Pedro (Gustav Isaksen), Felipe Anderson e Immobile. Técnico: Maurizio Sarri.

Bayern de Munique: Neuer; Mazraoui, De Ligt, Eric Dier e Alphonso Davies; Aleksandar Pavlovic e Goretzka; Leroy Sané, Thomas Muller e Jamal Musiala; Harry Kane. Técnico: Thomas Tuchel.

Árbitro: François Letexier (FRA)

VAR: Jérôme Brisard (FRA)

Onde assistir: TNT, HBO Max e Amazon Prime Video

