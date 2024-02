Santos emite nota contestando escolha de árbitro em duelo contra o São Paulo

O Santos emitiu uma nota de repúdio criticando a escolha da arbitragem do clássico contra o São Paulo. As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h30, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O San-São será apitado por Edina Alves Batista.

A árbitra cometeu ”graves erros” de acordo com o texto publicado pelo Santos. O jogo contestado pelo Peixe na nota é justamente contra o São Paulo, em 2022. Nele, o Alvinegro Praiano contesta dois pênaltis não marcados para a equipe, em cima de Marcos Leonardo e Ângelo. A FPF reconheceu o erro. O Tricolor Paulista venceu a partida por 3 a 0, na Vila Belmiro.

“Sobre a escolha da árbitra Edina Alves para apitar o clássico São Paulo e Santos no Morumbis, o Santos FC respeita a decisão da Comissão de Arbitragem da Federação Paulista de Futebol, espera que graves erros cometidos pela árbitra no passado tenham servido de reflexão e aprimoramento em seu nível técnico para que possa conduzir junto com seus auxiliares um jogo tão importante da primeira fase do Campeonato, sem prejuízo ao espetáculo, para que os protagonistas da partida sejam os atletas”, escreveu o clube.

“O Santos FC está em fase de reconstrução de sua história, não precisa ser beneficiado, mas exige retidão e imparcialidade para que nada o prejudique nesta retomada”, completa a nota.

A arbitragem de São Paulo e Santos

Assim, o clássico terá Edina Alves Batista como árbitra principal. Ela terá auxilio de Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa como assistentes. Por fim, Luiz Flávio de Oliveira será o quarto árbitro e Daiane Muniz dos Santos no VAR.

