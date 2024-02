Em preparativo para novo clássico, Cruzeiro tem sete desfalques confirmados

O Cruzeiro segue com os preparativos para o duelo contra o América, na quinta-feira (15), às 20h (de Brasília), no Mineirão. No entanto, o técnico Nicolás Larcamón trabalha com a certeza de sete desfalques em seu time.

Afinal, a Raposa não poderá contar com o zagueiro Zé Ivaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, outros seis jogadores estão fora: o lateral-esquerdo Kaiki, o volante Fernando Henrique e os atacantes Gabriel Veron, Rafael Elias, Rafael Bilu e Wesley. Todos esses estão lesionados.

Aliás, desses atletas, o mais próximo de retornar é o atacante Rafael Elias. Ele já está na fase de transição – período entre o departamento médico e os treinos. Os outros jogadores não têm previsão de retorno.

Com vários problemas, o Cruzeiro ainda não poderá usar os reforços anunciados recentemente: o zagueiro Lucas Villalba e o volante José Cifuentes. Afinal, o defensor que chegou do Argentinos Juniors ainda não teve seu nome publicado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Já o meio-campista ainda não desembarcou em Belo Horizonte por causa de um acordo que fez com a diretoria.

Cruzeiro e América entram em campo para um jogo que promete ser bastante disputado. Afinal, ambos estão com dez pontos e disputam a liderança geral da competição. A Raposa está no Grupo A enquanto o Coelho no C.

