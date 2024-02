Flamengo retorna à Aracaju após oito anos para encarar o Bangu

O Flamengo retorna a campo para enfrentar o Bangu, nesta quinta-feira (15), pela oitava rodada do Carioca. Diferentemente do habitual, o Alvirrubro não mandará seu jogo em Moça Bonita. O clube da Zona Oeste vendeu o mando para Aracaju, no Sergipe, e o duelo vai ocorrer na Arena Batistão.

Assim, o Rubro-Negro terá seu quinto compromisso pelo Estadual longe do Rio de Janeiro neste início de temporada. Anteriormente, os comandados de Tite tiveram confrontos em outros dois lugares do Nordeste. No caso, em João Pessoa, na Paraíba, e Natal no Rio Grande do Norte, quando enfrentou Nova Iguaçu e Sampaio Côrrea, respectivamente. Além disso, também teve duelos na região Norte do país. Em seu primeiro jogo do Carioca, diante do Audax, foi enfrentá-lo em Manaus, e a Portuguesa, em Belém.

Especificamente no caso da Arena Batistão, em Sergipe, o Flamengo tem retrospecto bastante favorável no estádio. Em 18 jogos até aqui, foram 13 vitórias, dois empates e duas derrotas. Um dos resultados negativos ocorreu exatamente na última visita do Rubro-Negro ao palco, com capacidade para 15 mil torcedores.

Em 2016, o Rubro-Negro foi à Aracaju para confronto com o Confiança pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil. Contudo, perdeu por 1 a 0 com vantagem numérica por 82 minutos, após expulsão do adversário. Naquela época, o treinador da equipe carioca era Muricy Ramalho, atualmente diretor do São Paulo. Além de jogadores badalados como Paolo Guerreiro, Emerson Sheik, Marcelo Cirinho e Juan. O resultado forçou a partida de volta e o time da Gávea conseguiu reverter o cenário adverso com um triunfo por 3 a 0, no Maracanã.

Viña ainda não fará sua estreia pelo Flamengo

O Flamengo ainda não poderá promover a tão esperada estreia do lateral-esquerdo Matias Viña. Isso porque o uruguaio foi liberado para viajar à Itália e acompanhar o nascimento da sua filha Faustina. Ou seja, Ayrton Lucas, autor de um dos gols do último triunfo da equipe, sobre o Volta Redonda, deve seguir como titular.

O uruguaio retorna ao Brasil na próxima sexta-feira (16), e inicia preparação para duelo com o Boavista, um dia depois. Vinã já havia sido relacionado para o último compromisso do Rubro-Negro. Entretanto, a comissão técnica preferiu tirá-lo da lista por precaução e evitar uma possível punição. Afinal, tratava-se de uma partida atrasada da terceira rodada do Carioca, período em que o atleta ainda não estava registrado como jogador do clube.

O clube da Gávea chegou a um acordo com a Roma para a contratação do jogador depois de extensas negociações. As partes concordaram com um valor de oito milhões de euros (cerca de R$ 42,8 milhões na cotação da época) pela compra. Assim como um bônus de um milhão de euros (R$ 5,3 milhões) em caso de título: 50% se houver conquista da Libertadores e 50% da Série A.

