JK volta ao Fluminense, mas não pega a LDU na Recopa Sul-Americana

De volta do Pré-Olímpico após derrota da Seleção Brasileira, John Kennedy vai se apresentar ao Fluminense nesta quarta-feira (14). O herói da conquista da Libetadores estará à disposição para enfrentar o Madureira no próximo sábado (17). No entanto, não enfrentará a LDU no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, dia 22 de fevereiro, em Quito, no Equador.

Isso porque o atacante, expulso na final da Libertadores, contra o Boca Juniors, no Maracanã, terá de cumprir suspensão. Ele poderá voltar na partida seguinte, no jogo de volta, no Rio de Janeiro, dia 29 de fevereiro.

O atacante recebeu o segundo amarelo e na sequência o vermelho, após marcar o gol do título. Isso porque ele comemorou com a torcida, na escadinha do Maracanã, e o regulamento não permite.

Alexsander é outro que retornará ao time do Fluminense após disputar o Pré-Olímpico. A tendência é que o volante integre a delegação que viajará para a disputa da Recopa Sul-Americana, no Equador.

O Fluminense lidera a o Campeonato Carioca, com 17 pontos. O time enfrentará o Vasco, no Maracanã, na próxima quarta-feira (14), às 21h30. No sábado, contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca, a equipe fará o último teste antes do primeiro jogo contra a LDU.

O time do Fluminense já finalizou o cronograma para a disputa da sua primeira decisão da temporada. Assim, a diretoria do clube entendeu que o planejamento traçado ficou como ideal que a viagem ocorra na próxima segunda-feira (19).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.