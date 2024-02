Atlético x Tombense: onde assistir, escalações e arbitragem

Em busca de se recuperar no Campeonato Mineiro, o Atlético recebe a Tombense, nesta quarta-feira (14), às 20h (de Brasília), em duelo pela competição local.

Afinal, o Galo que já teve duas derrotas no estadual (Cruzeiro e Patrocinense), agora luta com suas forças para tentar a primeira colocação com Grupo B. O time alvinegro, afinal, tem seis pontos, na segunda colocação. O Villa Nova é o primeiro com sete.

A Tombense, por sua vez, faz boa campanha considerando os times do interior, está na segunda colocação do Grupo A, com oito pontos. O líder é o Cruzeiro, com 10.

Onde assistir

O jogo será transmitido pelo Premiere.

Como chega o Atlético

O Galo terá que mudar sua equipe mais uma vez. Isso porque o técnico Luiz Felipe Scolari já sabe que não poderá contar com o zagueiro Jemerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Aliás, desde o início do Campeonato Mineiro, a comissão técnica alvinegra não repetiu nenhuma vez os onze iniciais, seja por lesão, desfalques ou opção. Afinal, somente cinco jogadores foram titulares em todos os jogos: Everson, Jemerson, Guilherme Arana, Otávio e Paulinho.

Aliás, sem Jemerson na defesa, sem Lemos que também se machucou, Felipão terá sua zaga com Igor Rabello e Bruno Fuchs. Aliás, será uma defesa inédita no clube alvinegro.

Outro possível problema para Felipão é Edenilson. O volante ficou fora do último jogo e terá de ser reavaliado momentos antes da partida para saber se terá condições de jogo.

Como chega a Tombense

A Tombense ainda não perdeu no Campeonato Mineiro. O time mineiro tem duas vitórias e dois empates no torneio estadual e está com oito pontos.

ATLÉTICO X TOMBENSE

5ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 14/02/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano (Saravia), Igor Rabello, Bruno Fuchs e Guilherme Arana; Otávio, Battaglia (Edenilson), Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Paulinho e Hulk. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

TOMBENSE: Felipe Garcia, Pedro Costa, Ednei, Zé Vitor, Emerson Barbosa, Mikael, Kaio Mendes, Felipinho, Igor Bahia, Lucas Venuto, Rafinha. Técnico: Raul Cabral.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

Auxiliares: Romulo Correa Gonzaga e Gabriel Luis Santos

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

