Bologna x Fiorentina: escalações e onde assistir

Bologna e Fiorentina se enfrentam nesta quarta-feira (14), em partida atrasada da 21ª rodada do Campeonato Italiano. O jogo que movimenta a parte de cima da tabela do Calcio será disputado no estádio Renato Dall’Ara, às 15h.

Como chega o Bologna

Em uma temporada surpreendente no Campeonato Italiano, o Bolgona é o atual quinto colocado, com 39 pontos, dentro da zona de classificação para as próximas competições europeias. Além disso, a equipe vem de duas vitórias consecutivas e não perde há três jogos na competição.

Como chega a Fiorentina

Por outro lado, a Fiorentina também faz uma boa temporada. Mas, a equipe atravessa um momento ruim. Nas últimas cinco partidas no Italiano, a equipe somou três derrotas, um empate e apenas uma vitória. Assim, o clube de Florença aparece na sétima posição, com 37 pontos. No entanto, a equipe pode ultrapassar o próprio Bologna em caso de vitória e entrar na zona de classificação para as próximas competições europeias.

Bologna x Fiorentina

Jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Italiano

Data e horário: quarta-feira, 14/02/2024, às 15h (de Brasília)

Local: estádio Renato Dall’Ara, em Bologna (ITA)

Bologna: Lukasz Skorupski , Stefan Posch, Sam Beukema, Riccardo Calafiori, Victor Kristiansen, Remo Freuler, Michel Aebischer, Riccardo Orsolini, Alexis Saelemaekers, Lewis Ferguson, Joshua Zirkzee. Técnico: Thiago Motta

Fiorentina: Pietro Terracciano, Michael Kayode, Nikola Milenkovic, Lucas Martínez Quarta, Cristiano Biraghi, Rolando Mandragora, Alfred Duncan, Nicolas Gonzalez, Jonathan Ikoné, Lucas Beltrán, Andrea Belotti. Técnico: Vincenzo Italiano

Onde assistir: Star+

