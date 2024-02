Final da Libertadores-20024 será em Buenos Aires

A final da Libertadores de 2024 acontecerá em Buenos Aires, conforme anunciado pela Associação de Futebol Argentina, (AFA) em associação com a Conmebol nesta terça-feira (13/2). No entanto, o estádio para a partida decisiva ainda não foi divulgado.

A capital argentina conta agora com o renovado estádio Monumental do River Plate, que teve sua capacidade ampliada recentemente para 83 mil pessoas, e aparece com forte candidato para receber a final da Libertadores, marcada para o dia 30 de novembro, em um sábado.

“É oficial: Buenos Aires será a sede da final da Copa Libertadores 2024. Que alegria recebê-los em nosso país, Conmebol!”, diz o comunicado emitido nas redes sociais da AFA.

