Fluminense x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense e Vasco medem forças nesta quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Este será o primeiro grande teste do Tricolor na temporada, enquanto o Cruz-Maltino vai para o seu segundo clássico em 2024.

O time das Laranjeiras é o líder do Estadual, com 17 pontos, dois a mais que o Flamengo, segundo colocado. Já o Gigante da Colina aparece em quarto, com 12. No último encontro entre os rivais, deu Vasco por 4 a 2 sobre o Fluminense, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Afinal, São Januário estava interditado como punição a ato de vandalismo de torcedores.

Onde assistir

A partida terá a transmissão da Band na TV aberta, no canal Bandsport na TV fechada, além de no canal Goat no YouTube.

Como chega o Fluminense

Após sete rodadas, o Fluminense permanece invicto no Carioca com cinco vitórias e dois empates. Um novo triunfo dos comandados de Fernando Diniz assegura mais uma rodada na liderança no Estadual.

O treinador deve utilizar força máxima pela terceira vez em 2024. Afinal, precisa dar minutagem e ritmo de jogo para suas principais peças. Até porque, no meio da próxima semana, o Fluminense tem uma decisão: o jogo de ida da final da Recopa Sul-Americana diante da LDU, no Equador. Antes da viagem, o time das Laranjeiras ainda encara o Madureira, no próximo sábado (17). De acordo com o cronograma, a delegação viaja para Quito dois dias depois do duelo com o Tricolor Suburbano.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino retomou ao caminho das vitórias no seu último compromisso pelo Carioca, quando superou o Audax por 1 a 0. Aliás, na oportunidade, o time finalizou 26 vezes e acertou apenas seis na direção da meta. Com tal situação, ficou clara a necessidade de reforçar o setor ofensivo. Após a partida, Rossi destacou a importância do triunfo após três rodadas sem vencer no Estadual.

O confronto diante do Fluminense é visto como essencial para consolidar a equipe no G4. Em caso de resultado positivo, portanto, pode até assumir a terceira colocação se o Nova Iguaçu tropeçar.

Assim, o técnico Ramón Díaz provavelmente levará a campo suas principais peças, com os retornos de Payet e Vegetti. Enquanto o meia recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpriu suspensão diante do Audax, o centroavante argentino demonstrou rápida recuperação de uma fissura na costela e não sente mais incômodo. Dessa forma, a tendência é a de que ele retorne antes do esperado e utilize uma proteção na região onde sofreu a lesão.

Jair e Paulinho seguem como desfalques por contusões graves nos joelhos esquerdo e direito, respectivamente. Desse modo, ambos perderão grande parte da temporada.

FLUMINENSE X VASCO

Oitava rodada do Campeonato Carioca

Data e horário: 14/02/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Keno, Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

VASCO: Léo Jardim; Rojas, João Victor, Medel; Paulo Henrique, Zé Gabriel, Galdames, Payet e Piton; Adson e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Bruno Mota Correia

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique e Wallace Muller Barros

VAR: Carlos Eduardo Nunes

