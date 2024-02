Diniz indica Fluminense titular contra o Vasco

No treino do Fluminense desta terça-feira (13), o técnico Fernando Diniz indicou que o Flu deve usar os titulares no clássico contra o Vasco, nesta quarta (14), às 21h30, no Maracanã. Havia a dúvida por conta de um rodízio que o treinador faz para deixar o elenco sem desgaste para os jogos da Recopa Sul-Americana. Elas, por sinal, serão nos dias 22 e 29 de fevereiro.

Assim, essa deve ser a terceira vez que Fernando Diniz usará o time titular no Carioca. A primeira foi na vitória por 4 a 1 sobre o Bangu, na quinta rodada, e depois no 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na sétima e última rodada disputada. Na sexta rodada, o time foi reserva no 2 a 2 contra o Boavista. Já nas primeiras quatro rodadas, ainda sob o comando de Marcão, o Fluminense teve sub-20.

Dessa forma, Fernando Diniz deve escalar o Tricolor com Fábio; Guga, Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Keno, Arias e Cano.

O Fluminense lidera o Campeonato Carioca, com 17 pontos em sete jogos. Depois, aparece o Flamengo, com 15. Inclusive, os dois rivais irão se enfrentar no dia 25 de fevereiro, justamente entre as finais da Recopa Sul-Americana. Assim, o time comandado por Fernando Diniz precisa da vitória para não ser igualado (ou ultrapassado no saldo) pelo Fla.

Além do Vasco e do Flamengo, o Fluminense encara ainda o Madureira no dia 17 de fevereiro e o Botafogo nos primeiros dias de março. Rival do time de Fernando Diniz nesta quarta-feira, o Vasco, por sua vez, encontra-se em quarto, com 12 pontos. O G4 tem ainda o Nova Iguaçu, com 14. Eles são seguidos de perto pelo Bota, com 11.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook