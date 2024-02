Erick Daniel valoriza momento individual e coletivo do Al Orooba

Nos Emirados Árabes, o Al Orooba, equipe do atacante Erick Daniel, segue passos firmes em busca do título da Division 1 e o consequente acesso para a Pro League, a elite do futebol emiradense. Na última partida, contra o Masfout, o Al Orooba venceu por 3 a 1 e contou com boa atuação do brasileiro, que marcou o primeiro gol da equipe. Erick Daniel celebrou mais um gol marcado. Vale lembrar que agora ele tem quatro gols na temporada.

“Muito feliz por poder ajudar a minha equipe com mais um gol, principalmente em uma partida tão difícil como essa. Foi um jogo muito duro, o nosso time vem na liderança desde o início da competição, ainda não perdemos e isso faz com que a gente vire o principal alvo de todos os times, mas fizemos um grande jogo e conquistamos mais uma vitória importante”, disse Erick Daniel.

Com 19 rodadas disputadas, o Al Orooba é líder da competição com 49 pontos conquistados. São 15 vitórias e quatro empates. Assim, a equipe ainda não perdeu na competição. O time do brasileiro tem 11 pontos de vantagem para o vice-líder. Na Division 1 sobem os dois primeiros colocados, o Al Orooba tem 16 pontos de vantagem para o terceiro colocado. Erick comentou sobre a vantagem para os adversários, mas mantém os pés no chão e pensa em seguir jogo a jogo.

“Nós sabemos da grande vantagem que temos para os nossos adversários, temos feito bons jogos, ainda não perdemos, mas nós precisamos manter os pés no chão e seguir pensando um jogo de cada vez. O nosso time é jovem, mas temos um pensamento bem humilde e vamos seguir trabalhando muito para conseguir os nossos objetivos”, concluiu Erick Daniel.

Erick Daniel tem 23 anos e jogou nas categorias de base do Cruzeiro e do Vila Nova. Aliás, ele se profissionalizou pelo clube goiano em 2019, quando fez 27 partidas. Antes de chegar ao Al Orooba, passou ainda por Al Bataeh e Al Dhaid, também dos Emirados Árabes Unidos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook