Fluminense aguarda Marquinhos no CT para anunciar o reforço

O Fluminense deve anunciar em breve a contratação do atacante Marquinhos. Afinal, ele já desembarcou no Brasil e é aguardado no CT Carlos Castilho nesta quarta-feira (13) para assinar o contrato. Assim, o reforço já poderá ser anunciado.

Marquinhos tem 20 anos e chega por empréstimo do Arsenal, da Inglaterra, até o final deste ano. No entanto, há opção de compra ao final deste período. Já com o clube europeu, o contrato do atleta vai até 2027. Ele estava com a Seleção Brasileira na disputa do Pré-Olímpico. Depois, inclusive, foi para à Europa resolver questões burocráticas ligadas à transferência.

Os Gunners contrataram Marquinhos em junho de 2022 pelo valor de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na época) ao São Paulo. Desde então, o jovem esteve em campo apenas seis jogos pelo time principal do clube londrino, estufou a rede uma vez e deu uma assistência. O jogador, inclusive, chegou a ser emprestado ao Nantes (FRA) e Norwich City, da Inglaterra.

O Arsenal irá emprestar Marquinhos visto que ele não será utilizado durante a temporada. Será, então, uma movimentação semelhante com a do volante Andrey Santos, ex-Vasco, que retornou ao Chelsea após não ser aproveitado pelo Nottingham Forest.

Na disputa do Pré-Olímpico, o atacante, de 20 anos, esteve ao lado de outros tricolores como Alexsander, John Kennedy e Gabriel Pirani. Este último, aliás, passou pelo Fluminense no ano passado.

