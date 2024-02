Calleri alerta para melhora do Santos em relação a 2023

Calleri marcou três gols nos dois jogos que disputou com o Santos em 2023. Em ambas as partidas, o São Paulo venceu. Nesta quarta-feira, as equipes voltam a se enfrentar em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece no Morumbis, às 19h30, e o artilheiro argentino vê melhora no desempenho do adversário em relação a temporada passada, quando o Peixe acabou rebaixado à Série B do Brasileiro.

“É um privilégio reencontrar o Santos em nossos domínios. Tenho inegavelmente excelentes recordações dos duelos que aconteceram ano passado. Contudo, Santos está nitidamente melhor do que no ano anterior. Portanto será um embate acirrado, pois possuem um elenco de alto calibre. Espero que possamos conquistar a vitória”, projetou.

Vitória representa muito para Calleri

A derrota para a Ponte Preta no último sábado (10), representou para o São Paulo, além da perda da invencibilidade na temporada, o primeiro revés da equipe sob o comando de Thiago Carpini. Para o atacante, fundamental voltar a vencer.

“É crucial retomar o caminho da vitória, apresentar um futebol de alto nível e deixar para trás o que aconteceu no sábado. Precisamos recobrar o hábito de vencer “, enfatizou.

O Tricolor lidera o Grupo D, acumulando 13 pontos. Enquanto isso, o Santos lidera a tabela geral com 16 pontos conquistados. Uma vitória do São Paulo, sendo assim, igualará as campanhas em número de pontos ganhos.

