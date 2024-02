Vasco deve ter Vegetti, Payet e David em clássico

O Vasco deve ter o trio Payet, David e Vegetti para o clássico contra o Fluminense, nesta quarta-feira (14), em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã, às 21h30. A escalação do trio é possível pelos retornos do francês e do argentino.

Payet, vale lembrar, foi baixa na vitória por 1 a 0 sobre Audax por estar cumprindo suspensão. Já Vegetti ficou de fora por estar em recuperação de uma fissura na coluna. David, por sua vez, não só atuou na última rodada como fez o gol da vitória do Vasco. Assim, segue na escalação de Ramón Díaz.

Por outro lado, como acontecerá por boa parte da temporada, o Vasco não poderá contar com os volantes Jair e Paulinho. Afinal, a dupla está lesionada. Dessa forma, o Cruz-Maltino pode ter o chileno Galdames no meio-campo, ao lado de Payet e Zé Gabriel. Assim, com três homens no meio-campo e dois no ataque, Ramón Díaz usará o 3-5-2.

Dessa forma, a provável escalação do Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames, Payet; David e Vegetti.

O Vasco está em quarto lugar no Campeonato Carioca, com 12 pontos, apenas um a mais do que o Botafogo, quinto colocado. Assim, caso o Cruz-Maltino perca para o Fluminense, pode ser ultrapassado pelo rival alvinegro. Depois do Fluminense, o Cruz-Maltino encara ainda Botafogo, Portuguesa e Volta Redonda.

