Internacional acerta contratação de Wesley, do Cruzeiro

O Internacional acertou a contratação do atacante Wesley, do Cruzeiro. Ficou definido no acordo que o Colorado arcará com o restante do débito que os mineiros têm com o Palmeiras.

Inicialmente, o clube paulista não viu com bons olhos a transferência da dívida para os gaúchos. A presidente Leila Pereira queria que a responsabilidade pelo pagamento permanecesse com o clube celeste.

O valor gira em torno de 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,61 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos. Os outros 50% ficam com o Verdão e o Jacuipense, da Bahia. O Palmeiras, aliás, vendeu a metade dos direitos do jogador para o Cruzeiro em dezembro de 2022.

Wesley passará por exames médicos, possivelmente ainda nesta semana, antes de assinar contrato. O tempo, porém, não foi revelado. Na última temporada pela Raposa, Wesley disputou 42 partidas, anotou quatro gols e deu duas assistências.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Wesley também já teve passagem pelo Vitória-BA. Agora, está próximo da transferência para o Internacional.

