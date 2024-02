Juventude cede empate e desperdiça chance de ser líder do Gauchão

Na abertura da oitava rodada do Campeonato Gaúcho, o Juventude ficou no empate em 1 a 1 com o São Luiz, na noite desta terça-feira (13), no 19 de Outubro, em Ijuí. O volante Mandaca abriu o placar para o Papo na primeira etapa, mas o time da casa deixou tudo igual com Lucas Hulk no segundo tempo após cobrança de falta da intermediária.

O Rubro teve melhor atuação e chegou, inclusive, a virar com o centroavante Gabriel Morbeck, mas a arbitragem anulou o gol por impedimento.

Com o resultado, o Juventude desperdiça a chance de assumir provisoriamente a liderança do Estadual. A equipe de Caxias do Sul permanece em terceiro na tabela, com 14 pontos. Por outro lado, o São Luiz aparece na sétima colocação, com nove somados.

Confira como está a classificação do Gauchão-2024

Pela nona rodada, o São Luiz volta a jogar em seus domínios no fim de semana. Afinal, recebe o Ypiranga, no próximo sábado, às 20h, no 19 de Outubro. O Juventude, por sua vez, faz o clássico com o Caxias, na segunda-feira, às 20h, no Alfredo Jaconi.

