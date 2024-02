Melgar x Aurora: Onde assistir, escalações, arbitragem

Melgar ou Aurora. Um deles será o rival do Botafogo na segunda fase classificatória da Libertadores-2024. A definição ocorrerá nesta quarta-feira de Cinzas (14/2), quando os peruanos do Melgar recebem os bolivianos do Aurora no Monumental de Arequipa. Como o time da Bolívia venceu o seu jogo em casa por 1 a 0, joga pelo empate. Caso o Melgar vença por um gol de diferença, pênaltis. Por dois ou mais gols, se classifica diretamente para encarar o Glorioso.

O vencedor de Melgar x Arequipa enfrentará em casa o Botafogo, no jogo de ida, no dia 21/2. A volta, no Nilton Santos, será no dia 28. E quem passar de fase terá pela frente Bragantino ou Águilas Doradas, da Colômbia.

Onde assistir

Este duelo terá a transmissão da ESPN e do Star+, a partir das 21h30 (de Brasília).

Como está o Melgar

O treinador Pablo de Muner lamentou o jogo fraco que o time fez na ida em Cochabamba. Mas disse que o elenco virou a chave, venceu o Atletico Alianza no fim de semana, pelo Peruano. E que está pronto para confirmar o seu favoritismo, avançar e enfrentar o Botafogo na próxima fase.

“Nós buscamos o triunfo e estamos animados. Tenho uma equipe experiente e que tem qualidade para mostrar contundência e solidez, coisa que tanto buscamos nos últimos treinos”, disse o treinador na coletiva desta terça-feira, mas sem divulgar a escalação. Porém, já adiantou que fará mudanças.

Como está o Aurora

Assim como o treinador do Melgar, Maurício Soria não informou a equipe que vai a campo. É uma incognita. Mas não deve ocorrer grandes alterações. O certo é que Kenji Cabrera, expulso na ida, é desfalque. Mas o apoiador é reserva no elenco dos peruanos.

“Ganhamos na ida, mas cientes de que não fizemos um grande jogo e que tivemos muito o que melhorar. Mas conseguimos, nos últimos trabalhos, ajustar alguns pontos e creio que faremos um grande jogo no Peru. Assim vamos buscar a classificação”, disse o treinador Maurício Soria.

Melgar/PER x Aurora/BOL

Libertadores – 1ª fase classificatória – Jogo de volta

Data e Horário: 14/2/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Monumental de Arequipa

MELGAR: Akologo; Amarilla, Barbosa e Robles; Cabral, Sánchez, Didi Torrico e Jair Torrico; Blanco, Alaniz e Reynoso. Técnico: Pablo de Muner

AURORA: Cáceda; Bordacahar, Orzam, Galeano, González e Diarte; Martínez, Árias, Archimband e Lavandeira; Cuesta. Técnico: Maurício Soria

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Auxiliares: Nicolas Tarán e Martin Soppi (ambos URU)

