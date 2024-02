Flamengo tem tabela ‘acessível’ por título da Taça Guanabara

Sem conquistar um título no futebol profissional masculino desde 2022, o Flamengo pode alcançar sua primeira taça em 2024: a Taça Guanabara. Para isso, basta ao time comandado por Tite vencer as partidas que restam. Isso porque o Rubro-Negro está em segundo lugar, com 15 pontos, dois atrás do líder Fluminense, adversário do próximo dia 25.

Vale lembrar que o Flamengo já enfrentou Vasco e Botafogo na Taça Guanabara. Assim, a tabela do Rubro-Negro tem apenas equipes de investimentos bem inferiores. Nesta quinta-feira (15), o Rubro-Negro joga contra o Bangu. Já na terça (20) recebe o Boavista. Depois, o Fla encerra sua campanha contra o Madureira, no dia 2 de março.

Além de adversários de menor investimento, o Flamengo deve encontrar o Fluminense reserva. Isso porque o time comandado por Fernando Diniz fará as partidas da Recopa Sul-Americana nos dias 22 e 29 de fevereiro. Ou seja, antes e depois do Fla-Flu.

Falando em Fluminense, aliás, o Tricolor terá ainda outros dois clássicos nas três rodadas finais. No dia 17, o Flu encara o Madureira, depois pega o Botafogo no primeiro final de semana. Nesta quarta-feira (14), inclusive, a equipe encara o Vasco no Maracanã. Assim, na teoria, há uma boa chance do Flu perder pontos em clássicos.

Além de Flamengo e Fluminense, o G4 do Campeonato Carioca tem ainda Nova Iguaçu e Vasco, com 14 e 12 pontos, respectivamente. Eles são seguidos de perto pelo Botafogo, com 11. Os dois primeiros colocados terão vantagem do empate nas semifinais do Campeonato Carioca.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.