Técnico do São Paulo, Carpini quase acertou com o Santos há um mês atrás

O São Paulo encara o Santos nesta quarta-feira (14), às 19h30, no MorumBis, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O clássico terá um personagem importante que poderia ter mudado o destino das duas equipes na temporada: Thiago Carpini. Isso porque, o treinador estava praticamente acertado com o Peixe há um mês atrás.

Após se destacar com o Água Santa e o Juventude em 2023, Carpini recebeu uma proposta oficial para ser o novo treinador do Santos. As duas partes já haviam acertado salário e outros termos, mas quando estava próximo de um desfecho, o acordo acabou desfeito. O técnico não gostou que o Peixe não ter uma comissão técnica fixa definida. Em participação ao programa ‘Boleiragem’ do SporTV, o comandante falou que não se sentiu seguro para assinar com o Alvinegro Praiano.

“O Santos oficializou (uma proposta), mas penso que o próximo passo da carreira tem que ser muito bem pensado. Não posso agir na emoção por ser o Santos, com essa camisa, essa história. O momento que vive o Santos talvez não seria para mim. Não me senti seguro em relação ao projeto, às perspectivas, diferentemente do Carille, que aguentaria talvez quatro ou cinco porradas”, disse Carpini, que prosseguiu.

“Essa segurança eu senti no São Paulo, então era o momento, a hora, o projeto. A gente vem de um bom trabalho em 2023, diferente do Santos, que estava no pior momento da história”, completou.

São Paulo com Carpini e Santos com Carille

Apesar das negociações não terem dado certo, o Santos conseguiu achar um treinador tão competente quanto. Uma semana após o não de Carpini, o Peixe acertou com Fábio Carille. Até aqui, a equipe tem o melhor aproveitamento do Estadual e vem fazendo grande campanha com seu novo técnico.

Por outro lado, o São Paulo viu Dorival Júnior aceitar o cargo para assumir a Seleção Brasileira e ficou sem treinador. Assim, foi atrás de Carpini que acertou com o Tricolor e já conquistou seu primeiro título, com a conquista da Supercopa Rei do Brasil.

