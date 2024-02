Palmeiras pede indenização por período sem o Allianz Parque

O Palmeiras se prepara para acionar a WTorre e pedir uma indenização pelo período sem jogos no Allianz Parque. O Verdão deve pedir o acordo com a Real Arenas, braço direito da construtora do estádio. O departamento jurídico do clube ainda avalia qual caminho seguir, mas o Verdão acredita que vem sofrendo um prejuízo financeiro pelo tempo longe da sua casa.

No contrato firmado para a construção do Allianz Parque está previsto para a WTorre fazer o pagamento de 50% do valor bruto da bilheteria dos jogos em outros estádios quando a arena não está disponível. Contudo, este termo virou um tema polêmico entre a empresa e o clube.

A WTorre já informou que vai realizar a troca do gramado. Em vez de colocar o termoplástico que foi usado por anos no Allianz Parque, a grama agora terá um material orgânico de cortiça. Só que o material ainda não chegou ao Brasil, e o clube combinou que após a instalação deseja que seus atletas primeiro testem o piso.

Palmeiras deve ter mais dois jogos na Arena Barueri

Assim, o Palmeiras esperava jogar na Arena Barueri apenas mais um jogo, contra o Corinthians, no dia 18 de fevereiro. Entretanto, com o atraso, o Verdão deve jogar contra o Mirassol, no dia 24 de fevereiro também na região metropolitana de São Paulo.

Nos debates internos, o Dérbi é citado como grande ponto de prejuízo. O Verdão recebeu 41.357 torcedores e uma renda de R$ 3,5 milhões no ano passado. Contudo, no duelo contra o Ituano, na Arena Barueri, o público acabou sendo de apenas 8.879 torcedores, com uma renda bruta R$ 332.119,00 e apenas R$ 34.277,46 líquidos.

A WTorre ainda não se manifestou sobre o assunto. Contudo, a empresa deve seguir relutante em pagar uma indenização ao Palmeiras.

