Flamengo tem melhor defesa da Série A em 2024

O Flamengo ainda não conseguiu encantar os olhos da torcida neste começo de temporada, mas vem construindo uma defesa sólida no Campeonato Carioca. Afinal, os jogadores rubro-negros estão há quatro jogos consecutivos sem sofrer gols e são os defensores menos vazados da Série A em 2024.

Defesa do Flamengo

O Flamengo disputou sete jogos no Campeonato Carioca e sofreu apenas um gol neste período. Tite sempre prezou muito pela parte defensiva em seus trabalhos e vem conseguindo apresentar bons números no Rio de Janeiro. O técnico sofreu para montar um sistema sólido em 2023, mas vem encontrando um equilíbrio em 2024.

“Quando toma gol, fala que está desequilibrado. Quando não dá nenhuma chance ao adversário, tem que ter reconhecimento. O futebol é equilíbrio, uma boa ação defensiva é fundamental para vencer jogo. No ano passado sofremos em relação a isso. Temos que ter consciência de recomposição rápida para não dar chance ao adversário”, disse Tite no dia 1 de fevereiro.

Defesas menos vazadas da Série A em 2024

1 – Flamengo (1 gol sofrido)

2 – Internacional (2 gols sofridos)

3 – Cruzeiro (2 gols sofridos)

4 – Athletico (3 gols sofridos)

5 – Criciúma (3 gols sofridos)

6 – Vitória (4 gols sofridos)

7 – Juventude (4 gols sofridos)

8 – Grêmio (4 gols sofridos)

9 – Fortaleza (4 gols sofridos)

10 – Atlético (4 gols sofridos)

11 – Botafogo (5 gols sofridos)

12 – Fluminense (5 gols sofridos)

13 – Palmeiras (5 gols sofridos)

14 – São Paulo (5 gols sofridos)

15 – Atlético (6 gols sofridos)

16 – Bahia (6 gols sofridos)

17 – Bragantino (6 gols sofridos)

18 – Cuiabá (6 gols sofridos)

19 – Vasco (7 gols sofridos)

20 – Corinthians (8 gols sofridos)

Méritos de Tite

O único gol sofrido pelo Flamengo aconteceu no jogo contra o Nova Iguaçu, no dia 21 de janeiro, pela segunda rodada do Campeonato Carioca. Na época, Mário Jorge era responsável por comandar os jogadores rubro-negros no Estadual. Portanto, Tite ainda não foi vazado sobre seus domínios em 2024.

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (15/02), diante do Bangu, às 21h30, em Aracaju (Sergipe), pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra está na segunda colocação, com dois pontos de desvantagem em relação ao Fluminense, líder isolado da competição.

