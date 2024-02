São Paulo defende invencibilidade de cinco meses no Morumbis

O São Paulo encara o Santos nesta quarta-feira (14), às 19h30, no Morumbis, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Após perder sua invencibilidade no Campeonato Paulista, ao ser derrotado pela Ponte Preta por 2 a 0 em Campinas, o Tricolor tem outra marca para defender. Afinal, o time não perde em seus domínios há cinco meses.

O Tricolor não sabe o que é ser derrotado dentro do MorumBis desde o dia 20 de setembro de 2023, quando caiu para o Fortaleza por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro. Contudo, vale lembrar que a equipe estava com um time reserva naquele momento, já que visava à final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Após esta partida, o São Paulo atuou 11 jogos diante de seus torcedores, com nove vitórias e dois empates. Aliás, vale lembrar que uma dessas partidas aconteceu na Vila Belmiro. Com o Morumbis recebendo um show, o Tricolor jogou na Baixada Santista contra o RB Bragantino e venceu por 1 a 0.

Neste ano, já sob o comando de Thiago Carpini, o São Paulo disputou três partidas no MorumBis. E com três vitórias. O time bateu o Santo André, por 3 a 1, a Portuguesa, por 1 a 0, e o Água Santa, por 3 a 0. Todos os jogos foram pelo Paulistão. Se somar todo o período, já são cinco meses sem derrota diante de seu torcedor.

O São Paulo espera manter o retrospecto no San-São desta quarta-feira. Aliás, em caso de triunfo, a equipe de Thiago Carpini pode assumir a liderança da classificação geral do Campeonato Paulista.

