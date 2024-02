Palmeiras projeta data para retorno de Mayke após lesão

O Palmeiras estipulou uma data para o retorno de Mayke aos gramados. O lateral-direito teve uma lesão constatada na coxa direita após o duelo contra o São Paulo, na final da Supercopa Rei do Brasil. Desde então, ele vem tratando a contusão e segue no departamento médico do Verdão.

Caso o tratamento siga de acordo com o planejado pelo Núcleo de Saúde e Performance do clube, o jogador deverá retornar nas últimas rodadas da fase de grupos do Estadual, contra o São Paulo ou Botafogo-SP. Contudo, a expectativa é que ele esteja 100% para a reta final do Paulistão, no mata-mata.

Por conta da lesão de Mayke e da sequência de jogos contra São Bernardo, na próxima quinta-feira (15), e Corinthians, no próximo domingo (18), contra o Santo André Abel optou por escalar o jovem Garcia de titular. Contudo, Marcos Rocha, que foi preservado na última partida, deve retornar para a equipe principal.

De contrato renovado até o fim de 2025, o camisa 12 atuou em três jogos na temporada. O atleta é peça de confiança do comandante português do Verdão e vem atuando como lateral e ala.

Sequência do Palmeiras no Paulistão

O Alviverde entra em campo novamente nesta quinta-feira (15), às 19h30, fora de casa, para encarar o São Bernardo. Aliás, o Palmeiras é o único time invicto do Paulistão até aqui e tenta manter essa estatística no torneio.

