Com Jan Lucumí, Fluminense divulga relacionados contra o Vasco

O Fluminense anunciou, na tarde desta quarta-feira (14/02), os relacionados para o clássico contra o Vasco. A principal novidade da lista é a presença de Jan Lucumí, atacante de 20 anos que está regularizado no BID e pode fazer sua estreia no clube tricolor.

Relacionados do Fluminense

Aliás, Jan Lucumí pertencia ao Boca Juniors e é um dos reforços do Fluminense para 2024. O atacante, dessa forma, chega por empréstimo até o fim de 2024, com opção de compra no término do contrato. O colombiano vai custar 100 mil dólares (cerca de R$ 490 mil) aos cofres tricolores.

Além da presença de Jan Lucumí na lista de relacionados, Fernando Diniz vai contar com desfalques importantes no clássico. Afinal, Marlon, Samuel Xavier e Gabriel Pires ainda realizam trabalhos de transição no CT Carlos Castilho e estão sem condições físicas de entrar em campo.

Lista do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes;

Laterais: Diogo Barbosa, Guga, Justen e Marcelo;

Zagueiros: Antônio Carlos, Felipe Andrade, Felipe Melo e Thiago Santos;

Meio-campistas: André, Arias, Lima, Martinelli, PH Ganso, Renato Augusto e Terans;

Atacantes: Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, Kauã Elias, Keno, Lelê e Lucumí.

Aliás, Fluminense e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (14/02), às 21h30, no Maracanã, pela oitava rodada da Taça Guanabara. A equipe tricolor está na liderança isolada do Campeonato Carioca, com 17 pontos conquistados.

