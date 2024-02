São Paulo x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quarta-feira de Cinzas (14/2), rola um jogaço pelo Campeonato Paulista. Às 19h (de Brasília), pela oitava rodada, o São Paulo recebe o Santos. Os dois são líderes de seus grupos, com as vagas às quartas de final bem encaminhadas. Mas quem vencer passará a ser o time com a melhor campanha geral.

Para acompanhar esta nova edição do San-São, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de alto nível. Inicia a sua transmissão a partir das 17h30, com um esquenta que te deixará informado com tudo o que rola no Paulistão e no mundo do futebol. Com a bola rolando, Cesar Tavares estará com a narração.