Botafogo-SP x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h05

Após um péssimo início, o Corinthians tem mais uma “decisão” no Paulistão. Nesta quarta-feira (14/2), no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enfrenta o Botafogo, pela oitava rodada. É jogo de desesperados. Ambos estão na lanterna de seus grupos. Assim, quem tropeçar ficará muito longe da classificação para as quartas de final. O Timão vem de vitória sobre a Lusa, na estreia de seu novo técnico, António Oliveira. Espera seguir no caminho das vitórias. A Voz do Esporte fará a sua tradicional cobertura-raiz. Ela começa com um esquenta às 20h05, sob o comando de Diego Mazur, que também narra 0 duelo.

Para não perder nenhum detalhe do jogo a Voz do Esporte ainda contará com Symon Casagrande nos comentários e André Bachá nas reportagens. Não deixe de conferir mais esta super cobertura do time campeão do prêmio Aceesp de melhor Mídia Esportiva Digital de 2023. Para acompanhar este jogaço sem perder nada, é só clicar na arte acima.

