Tia de goleiro do Palmeiras morre após ação policial

Uma confusão entre a Polícia Militar e uma família em Rio Branco, no Acre, resultou na morte de Maria José Pereira, uma senhora de 67 anos. Depois, ela foi reconhecida como a tia do goleiro Weverton, do Palmeiras. O conflito aconteceu na última quinta-feira (8) e foi documentado em vídeos que mostram a abordagem da PM na residência da família.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia estava procurando um dos filhos de Maria José Pereira, que acabou condenado por dois anos. De acordo com a advogada da família, a PM entrou na casa sem apresentar mandado judicial. Além disso, ela relata que os policiais usaram uma abordagem agressiva e houve uso de spray de pimenta contra os moradores da residência.

Nas gravações feitas no local, é possível ver um dos agentes na ação, empurrando e agredindo um homem que tentava registrar a situação. A confusão migrou para dentro da residência. Os vídeos expõem uma sequência de gritos e empurrões até a câmera cair no chão após o policial acertar um tapa na mão do homem que filmava.

Segundo os familiares, Maria José Pereira tinha problemas de saúde e o estresse junto com a confusão desencadearam um mal-estar na tia do goleiro Weverton. Com problemas cardíacos pré-existentes, ela começou a passar mal após o incidente e morreu dias após o incidente.

Em nota emitida na terça-feira (13), o Comando-Geral da Polícia Militar do Estado do Acre lamentou a morte de Maria José. Além disso, se comprometeu a instaurar um Inquérito Policial Militar para apurar a conduta dos policiais envolvidos na ocorrência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.