Grêmio negocia contratação de Pavón com o Atlético-MG

Atlético-MG e Grêmio negociam a transferência de Cristian Pavón, de 28 anos, para Porto Alegre. O negócio está na casa dos 4 milhões de dólares (R$ 19,89 milhões na cotação atual). O clube mineiro tem 90% dos direitos econômicos do jogador. O restante, porém, pertence ao atleta.

O jogador do Galo desperta o desejo do clube gaúcho, que tenta a contratação definitiva. Ainda não houve formalização oficial de proposta. O Grêmio, dessa forma, quer fechar duas contratações até sexta-feira, e uma delas deve ser de um atacante que atue pelas pontas.

A negociação com o Galo, se avançar, será por uma compra do atleta. Neste momento, as conversas estão na fase inicial. Pavón, que tem contrato com o Atlético até junho de 2025, assinaria com o clube gaúcho até o fim de 2026.

Caso contratado, Pavón chegaria ao Grêmio como uma opção para suprir a ausência de Soteldo, que lesionou o músculo adutor da perna direita. Dessa forma, ele ficará afastado dos gramados por cerca de dois meses.

O jogador acertou com o Galo em julho de 2022, após o fim do contrato com o Boca Juniors. Pelo clube mineiro, Pavón disputou 72 jogos e marcou cinco gols. Ele fez 11 assistências na última temporada e foi o líder do elenco no quesito.

Em 2024, no entanto, o argentino ainda não conseguiu ser titular. Ele é a principal opção de velocidade pelos lados do campo do ataque do Atlético. Dessa forma, por ter chegado ao Galo após o fim do vínculo com o Boca Juniors, o clube mineiro não precisou pagar aos argentinos pela transferência.

