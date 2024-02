Neymar retoma tratamento de lesão no Al-Hilal

Neymar retomou o tratamento da grave lesão no joelho esquerdo no Al-Hilal, nesta quarta-feira (14), após quase quatro meses no Brasil. O momento foi registrado nas redes sociais e o clube saudita celebrou o retorno do camisa 10.

No entanto, a tendência é que Neymar só volte a disputar uma partida oficial na próxima temporada, a partir de agosto. Dessa maneira, ele deve ficar fora da Copa América, entre junho e julho.

Neymar estava no Brasil desde que se lesionou na derrota do Brasil para o Uruguai, por 2 a 0, no último dia 17 de outubro. O atacante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e do menisco. Dessa maneira, o craque disputou apenas cinco partidas pelo Al-Hilal com um gol marcado.

O Al-Hilal é o líder do Campeonato Saudita e encara, nesta quinta-feira (15), o Sepahan, no Irã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions da Ásia.

