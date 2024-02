Volante do Vasco, Jair passa por cirurgia no joelho

A direção do Vasco divulgou nesta quarta-feira (14) que o volante Jair foi submetido a uma cirurgia. O procedimento serviu para corrigir uma grave lesão que o jogador teve no joelho esquerdo no clássico com o Flamengo, pelo Carioca.

A intervenção cirúrgica, informou o clube, foi um sucesso. Dessa forma, Jair já deverá ter alta já na quinta-feira (15). Assim, ele poderá iniciar o período de recuperação da cirurgia.

“O volante Jair passou por cirurgia na manhã desta quarta-feira (14). A operação foi considerada um sucesso e o atleta tem previsão de alta para quinta-feira (15)”, informou o Vasco por meio de nota.

O volante, de 29 anos, rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo logo no início do clássico com o Rubro-Negro. O lance ocorreu numa disputa de bola com Gerson. Logo depois houve a constatação da lesão.

Há uma semana, quando teve a lesão, Jair estava inconsolável. O volante divulgou nota lamentando e disse que são “coisas” que fogem ao controle. Segundo ele disse, tudo depende de Deus.

“Me preparei muito nas férias e na pré-temporada para ajudar o clube o máximo possível, mas Infelizmente, no clássico, tive uma lesão grave que me manterá fora dos gramados por um tempo. Existem coisas que fogem do nosso controle e não conseguimos compreender o porquê, isso só mostra o quão dependente somos de Deus”,

O Vasco ainda não deu prazo para recuperação. Sabe-se, porém, que o volante, a exemplo do meia Paulinho, que teve e mesma lesão, vai perder praticamente o ano inteiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.