Champions da Ásia: Cristiano Ronaldo garante vitória do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo decidiu mais uma partida para o Al-Nassr. Nesta quarta-feira (14), o craque português anotou o gol da vitória do clube saudita por 1 a 0 sobre o Al-Fayha, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions da Ásia. Dessa maneira, o time comandado pelo técnico Luís Castro, ex-Botafogo, terá a vantagem do empate no compromisso da volta, marcado para o próximo dia 21 de fevereiro.

Em um jogo pouco inspirador de ambas as equipes, o Al Nassr dominou com mais de 70% de posse de bola e criou as melhores chances. Por outro lado, o Al Fayha teve apenas um único chute ao gol. Apesar disso, o placar permaneceu empatado até os 36 minutos do segundo tempo, quando Cristiano Ronaldo aproveitou assistência de Brozovic e garantiu o triunfo. Os visitantes ainda tiveram um gol anulado por impedimento.

