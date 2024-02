Athletico-PR anuncia chegada de volante ex-Ponte Preta

Tem reforço chegando no Athletico Paranaense. Afinal, nesta quarta-feira, o Furacão anunciou a contratação do volante Felipinho, ex-jogador da Ponte Preta. O atleta de 22 anos chegou a Curitiba na última semana e já treina com os demais companheiros.

“Sempre sonhei estar em um clube gigante como o Athletico. Venho para cá por tudo que o clube representa, por tudo que tem feito no futebol. Meu sentimento é de muita alegria. É uma realização na minha vida. Trabalhar ao lado de grandes profissionais e de grandes jogadores, como o Fernandinho, é algo que também vai agregar muito a minha vida”, disse Felipinho ao site do Athletico.

O meio-campista assinou contrato de quatro temporadas com o Furacão, até o fim de 2027. Sua estreia, porém, ainda não está confirmada, pois o nome de Felipinho não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Até o momento, além de Felipinho, o Furacão anunciou outros seis reforços para 2024: Leo Godoy, Mateo Gamarra, Romeo Benítez, Petterson, Gonzalo Mastriani e Lucas Di Yorio. O técnico Juan Carlos Osório também é novidade no Athletico nesta temporada. Vale lembrar, contudo, que a janela de transferências ficará aberta até o dia 7 de março.

