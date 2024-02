São Bernardo x Palmeiras: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras encara o São Bernardo nesta quinta-feira (15), às 19h30, no estádio 1° de maio, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O Verdão é o único time invicto na competição e, apesar do empate na última partida, tenta manter este bom momento e brigar pela liderança da classificação geral. Por outro lado, o Bernô saiu da zona de classificação para o mata-mata e precisa do triunfo para subir na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão da TNT e da HBO Max.

Como chega o São Bernardo?

O São Bernardo, ocupando a terceira posição no Grupo D do Paulistão com 12 pontos, tem um bom desempenho na competição, mas pode ficar de fora da fase de mata-mata por conta do regulamento do campeonato. Afinal, até agora, a equipe registrou três vitórias, três empates e uma derrota na competição. Apesar do equilíbrio, o Bernô precisa se manter entre os dois primeiros do grupo. Assim, reforça a necessidade da vitória em cima do Palmeiras.

Como chega o Palmeiras?

Com o objetivo de chegar novamente na liderança da classificação geral do Paulista, o Palmeiras busca consolidar sua boa campanha com mais uma vitória fora de casa. O time comandado por Abel Ferreira lidera o grupo B do Campeonato Paulista. Eles acumulam 14 pontos em seis partidas, com uma vantagem de um jogo a menos. Até o momento, o Palmeiras registrou quatro vitórias e dois empates, destacando-se por sua consistência. Assim, para o embate, o treinador português deve ter o retorno de alguns titulares na equipe. Afinal, Murilo, Marcos Rocha e Rony, que não jogaram contra o Santo André, devem voltar a equipe principal. Contudo, a principal novidade deve ser Endrick, que está de volta do Pré-Olímpico e reforça o Verdão.

SÃO BERNARDO X PALMEIRAS

Oitava rodada do Campeonato Paulista

Data e horário: 15/02, às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio 1° de maio, São Bernardo (SP)

SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, Pedro Carrerette e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Wesley Dias, Lucas Lima e Romisson; Lucas Tocantins e Kayke. Técnico: Márcio Zanardi

PALMEIRAS: Weverton; Luan, Murilo e Gustavo Gómez; Marcos Rocha, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Rony (Endrick) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Daniel Luis Marques

VAR: Jose Claudio Rocha Filho

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter,Instagram e Facebook.