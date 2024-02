Com reservas, Grêmio empata com Ypiranga

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio empatou em 0 a 0 com o Ypiranga, fora de casa, nesta quarta-feira de cinzas (14). O Tricolor atuou com reservas, enquanto os titulares, assim como o técnico Renato Gaúcho permaneceram em Porto Alegre.

Com o resultado, o Grêmio recuperou a liderança do Campeonato Gaúcho, agora com 17 pontos. Dessa forma, o Tricolor pode ser ultrapassado pelo rival Internacional, que tem 16 e ainda joga nesta noite (14). O Ypiranga, por sua vez, segue em 11º e penúltimo, com sete pontos. Vale lembrar que são 12 times nesta primeira fase. Portanto, 11 rodadas. Os 8 primeiros se classificam para o mata-mata.

Apesar de algumas boas oportunidades do Grêmio, o primeiro tempo foi de domínio dos donos da casa, muito por conta das ausências gremistas. Ainda assim, o Imortal começou melhor. Antes dos dez minutos, aliás, o Tricolor teve finalizações de Gustavo Nunes, de dentro da área, e Wesley Costa, fora dela.

Já aos 10, o Ypiranga começou a dominar a partida. Zé Vitor tocou para Alisson, que colocou a bomba já perto da pequena área. Caíque, assim, fez grande defesa. Pouco depois, Mateus Anderson finalizou na rede pelo lado de fora após cobrança de escanteio. Dois minutos depois, Lucas Lopes levou perigo novamente pelo time da casa.

Aos 34, Caíque lançou com a mão para Gustavo Nunes, que fez grande jogada individual, invadiu a área, driblou Lucas Lopes e finalizou, mas Alexander fez grande defesa. No minuto seguinte, o menino apareceu novamente.

Grêmio melhora, mas não vence

A segunda etapa começou com uma finalização de fora da área de André, para fora. Pouco depois, aos 14, o centroavante perdeu outro gol. Este, porém, bem mais fácil. Gustavo Nunes cruzou pela esquerda, Nathan desviou, e a bola sobrou para o atacante, que bateu em cima da marcação.

O tempo complementar, aliás, foi de domínio do Grêmio. O Ypiranga respondeu em cobrança de falta de Eduardo Henrique. Mas o Tricolor chegou novamente, agora com Gustavo Nunes. Na reta final da partida, o time de Erechim chegou com Wanderson, enquanto o Grêmio respondeu com Pedro Lucas.

Próximos compromissos

Nas últimas três rodadas da primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebe o Santa Cruz, visita o arquirrival Internacional e encara o Guarany de Bagé na Arena. Essas partidas, aliás, serão nos dias 17/2; 25/2 e 02/03. Já o Ypiranga visita São Luiz e Santa Cruz nos dias 17 e 26 e finaliza a primeira fase recebendo o Brasil de Pelotas no dia 02.

YPIRANGA X GRÊMIO

Campeonato Gaúcho 2024 – Oitava rodada

Data: 14/02/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS)

YPIRANGA: Alexander; Gedeilson, Heitor, Windson e Foguinho (Lucas Lopes, aos 18’/1ºT) ; Lucas Marques (Karl, aos 27’/2ºT), Anderson Uchôa e Alisson Taddei (Dudu, aos 15’/2ºT): Mateus Anderson (Wanderson – Intervalo), Jhonatan Ribeiro e Zé Vítor (Edson Cárius, aos 15’/2ºT) Técnico:

GRÊMIO: Caíque; Fabio, Gustavo Martins, Bruno Uvini e Wesley Costa (Zé Guilherme, aos 43’/2ºT); Ronald, Dodi e Nathan (Pedro Lucas, aos 25’/2ºT); Everton Galdino (Rubens, aos 25’/2ºT) , Gustavo Nunes André Técnico: Alexandre Mendes

Gols: –

Árbitro: Daniel Nobre Bins

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Juarez de Mello Junior

Cartão Amarelo: Windson, Lucas Lopes, Karl e Anderson Uchôa (YPI)

Cartão Vermelho:

