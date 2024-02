Botafogo vence Volta Redonda em jogo quente no Raulino de Oliveira

Debaixo de chuva no Raulino de Oliveira, o Botafogo visitou o Volta Redonda nesta quarta-feira de Cinzas (14). O jogo foi pela oitava rodada do Cariocão e o Fogão não vacilou: venceu por 3 a 0. Os gols foram de Bastos, Savarino e Junior Santos. A péssima notícia é que Luiz Henrique, que começou no banco e entrou no intervalo, sentiu uma lesão e foi substituído aos 32 minutos. Enfim, vira dúvida para o clássico com o Vasco, neste domingo, e para a estreia na Libertadores, na próxima semana.

Com esta vitória, o Botafogo vai aos 14 pontos. Assim, pode encerrar a rodada no G4, a zona de classificação às semifinais. O Volta Redonda parou nos oito pontos, em nono lugar. Dessa forma, está praticamente sem chance de chegar na semifinal.

Savarino comanda o Botafogo

Com Savarino em campo, o Botafogo conseguiu achar o caminho do gol. Aos oito minutos, o venezuelano que é um dois bons reforços do time para a temporada, cobrou escanteio para a cabeçada do zagueiro angolano Bastos, que fez 1 a 0. O Voltaço teve a chance de empatar quando Vini Moura chutou ara grande defesa de Gatito e, na sobra, Robinho isolou.

Contudo, este ataque perigoso foi fortuito, pois o Botafogo sobrava. Eduardo, aos 18, perdeu um gol feito quando recebeu lançamento de Hugo entrou livre e tentou encobrir o goleiro Pauli Henrique, coma bola saindo fora. Mas, aos 21, a bola entrou: Savarino recebeu pela direita, na área e chutou cruzado. A bola bateu no gramado e enganou o goleiro. E Savarino teve a chance de fazer mais um gol, aos 41. De novo pela direita ficou na cara do goleiro. Mas demorou para finalizar e Paulo Henrique abafou o chute.

Lesão de Luiz Henrique

O Botafogo voltou com Luiz Henrique na vaga de Victor Sá. O Voltaço também com duas mudanças. O time da casa começou com mais força ofensiva e em duas oportuhidades obrigou o goleiro Gatito a fazer boas defesas. Já o Botafogo levantou a torcida quando Luiz Henrique recebeu na entrada da área e, quando chutou, bateu com a perna num marcador. O juiz deu pênalti. Mas foi ao VAR e cancelou a marcação.

Na reta final, os times construíram boas chances, mas a bola não entrou. E o mais relevante: Luiz Henrique sentiu uma lesão quando buscava o ataque. Teve de ser substiuído para a entrada de Janderson, aos 32 minutos.

VOLTA REDONDA 0X3 BOTAFOGO

Oitava rodada do Campeonato Carioca

Data: 14/2/2024

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)

VOLTA REDONDA: Paulo Henrique; Wellington Silva, Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Danrley (Michel, intervalo), Léo Silva e Robinho; MV, Ítalo (Cristiano, Intervalo) e Vini Moura (Júlio Cesar, 35’/2ºT). Técnico: Felipe ‘Maestro’

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê (Danilo, 29’/2ºT) e Eduardo; Savarino (Emerson Urso, 40’/2ºT), Victor Sá (Luis Henrique, Intervalo, e depois Janderson, 32’/2ºT) e Tiquinho Soares (Júnior Santos, 29’/2ºT). Técnico: Tiago Nunes

Gols: Bastos, 8’/1ºT (1-0); Savarino, 12’/1ºT (2-0); Júnior Santos, 43’/2ºT (3-0)

Árbitro: André Rodrigo Rocha

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis e Daniel do Espírito Santo Parro

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho

Cartões amarelos: Danrley, Wellington Silva (VRE); Tiquinho, Gatito (BOT)

Cartões Vermelhos: Janderson (BOT, 46’/2ºT); Bruno Barra (VRE, 49’/2ºT)

