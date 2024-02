Morelos celebra primeiro gol e vitória do Santos em clássico: ‘Muito feliz’

Autor do gol da vitória do Santos na vitória sobre o São Paulo, no clássico desta quarta-feira, pelo Paulistão, o atacante Morelos foi às redes pela primeira vez com a camisa do Peixe. E depois da partida, afinal, o colombiano celebrou o momento e falou sobre o momento.

“Muito contente, muito feliz pelo trabalho da equipe. Pessoalmente, também estou muito feliz porque fazer esse gol, em um clássico, é importante para o meu crescimento. Sigo trabalhando, a minha chegada ao Brasil não foi fácil, e hoje é uma das etapas que consegui alcançar: marcar um gol”, declarou Morelos.

Com a vitória, afinal, o Santos chegou aos 19 pontos e garantiu a classificação para o mata-mata com cinco rodadas de antecedência. Morelos aproveitou para comentar sobre a adaptação com os companheiros de Peixe e disse que o clube ainda vai melhorar.

“Aos poucos, vamos nos conhecendo (em referência ao elenco). Sempre treinamos os pênaltis no CT, me deram confiança na partida e tive a oportunidade de marcar. O Santos vai para cima com a bênção de Deus”, finalizou.

O Santos volta a campo no domingo, às 16h, contra o Novorizontino. O duelo acontecerá na Vila Belmiro, novamente pelo Campeonato Paulista.

