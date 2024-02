Alisson agradece apoio do elenco e de Felipão no Atlético

O resultado não foi o esperado, mas não era possível afirmar que Alisson estava triste após o Atlético 1 x 1 Tombense, na noite desta quarta-feira (14), pelo Campeonato Mineiro. Joia da base do Galo, o atacante entrou no intervalo da partida e precisou de apenas 10 minutos para deixar a sua marca. Após arrancar do meio de campo e tabelar com Paulinho, concluiu com grande técnica e empatou o jogo.

O gol, na ocasião, encheu o torcedor atleticano de esperanças de uma virada em plena Arena MRV. Entretanto, o jogo acabou mesmo com o empate. Apesar da decepção pela vitória não ter vindo, Alisson celebrou o gol e agradeceu o apoio do elenco e do técnico Luiz Felipe Scolari.

Alisson leve em campo

“Muito feliz com o gol. Agradeço a Deus pela oportunidade. Lá no banco eu via o jogo e esperava bastante poder entrar e ajudar com um gol. Uma pena que a equipe não conseguiu a vitória. Inegavelmente fico chateado. Mas estou feliz pelo meu individual aparecer. Isso é fruto do apoio que recebo de todo o elenco e do Felipão. Assim entro leve em campo”, resumiu.

O empate manteve o Atlético na liderança do Grupo B do Campeonato Mineiro, com sete pontos. A pontuação do Galo é a mesma do Vila Nova, que foi goleado em casa pelo Atlhetic também nesta quarta. Contudo, o Atlético está à frente pelo saldo de gols. No próximo sábado, a equipe de Felipão tentará retomar o caminho das vitórias enfrentando o Itabirito, às 17h30, em Itabira.

