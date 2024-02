Lucas Lima faz reestreia pelo Sport com gol e vitória de virada

Lucas Lima, definitivamente, tem estrela com a camisa do Sport. Em seu jogo de reestreia pelo clube pernambucano, deixou a sua marca na vitória por 2 a 1 sobre o Itabaiana. O jogo ocorreu na noite desta quarta-feira (14), no Batistão, pela Copa do Nordeste.

Considerado uma das principais contratações do Rubro-Negro para a temporada de 2024, o meia de 33 anos entrou na segunda etapa da partida frente aos sergipanos. E balançou a rede logo em sua primeira chance.

O camisa 19 entrou aos 17 minutos e, aos 27, pegou rebote após arremate de Gustavo Coutinho na trave para soltar a bomba dentro da área e empatar o placar.