Inter vence Brasil de Pelotas e cria gordura na ponta do Gauchão

Sem dificuldades, o Internacional venceu o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira (14), no Beira-Rio: 3 a 1. Os gols do Colorado foram marcados por Gabriel Biteco (contra), Valencia e Alario, enquanto Marcinho desconto para os visitantes na reta final.

Com o resultado, o Inter abre dois pontos de vantagem na liderança do Campeonato Gaúcho, afinal, soma 19 pontos, dois a mais do que o rival Grêmio, que empatou na rodada. O Brasil, por sua vez, está em quarto, com 10. A terceira posição é do Juventude, com 14, outro que já jogou na rodada. Os oito primeiros se classificam para as quartas de final. Dessa forma, o Colorado já se classificou antecipadamente, afinal, o nono é o Avenida, com oito.

Inter começa a mil por hora

Como indica o placar, o Internacional começou em ritmo avassalador, afinal, logo aos 4, Aránguiz cobrou falta com perigo. Cinco minutos mais tarde, inclusive, o Inter já abria o marcador. Bustos cruzou para Valencia na área, mas Gabriel Biteco marcou contra.

Aos 14, outra falha individual do Brasil: o goleiro Gabriel errou um passe, e a bola sobrou para Alan Patrick na entrada da área. O meia, porém, chutou para fora. Dois minutos mais tarde, o meia apareceu novamente, agora cruzando na medida para Valencia ampliar com o pé esquerdo, na pequena área.

O Inter não colocou o pé no freio. Pelo contrário. Aos 24, Wanderson finalizou bem, mas Gabriel espalmou. No entanto, o terceiro gol saiu dos pés de Lucas Alario. Aliás, foi o primeiro gol dele pelo Colorado. Bruno Henrique cruzou para Wanderson, que tocou para o argentino estufar as redes perto da marca do pênalti. Completamente perdido na partida, o Brasil de Pelotas mexeu ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Brasil de Pelotas acertou a marcação, enquanto o Inter não só demonstrou cansaço como também passou a administrar o resultado. Ainda assim, o Colorado teve boas oportunidades, sendo as primeiras com Alario e Valencia. Aos 12, Mercado tentou de cabeça, mas muito mal. Dois minutos mais tarde, Aránguiz cruzou, Wanderson cabeceou, e o goleiro Gabriel Oliveira jogou para escanteio.

O Brasil de Pelotas respondeu com bom chute de Marcinho, mas Anthoni defendeu. No entanto, ele insistiu, tentou novamente e descontou para o Brasil de Pelotas aos 39 do segundo tempo: Vini Charopem cruzou da linha de fundo, Anthoni rebateu para o meio, e a bola sobrou para o volante do Pelotas.

INTERNACIONAL X BRASIL DE PELOTAS

Data: 12/02/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Público:

Renda:

INTERNACIONAL: Anthoni; Bustos (Lucca, aos 32’/2ºT), Vitão, Bruno Henrique (Rômulo, aos 21’/2ºT) , Aránguiz e Alan Patrick; Alario (Maurício, aos 21’/2ºT) , Wanderson (Hyoran, aos 21’/2ºT) e Valencia Técnico: Lucho González

BRASIL DE PELOTAS: Gabriel Oliveira; Gabriel Biteco (Danilo, aos 23’/2ºT) , Zé Pedro (Adriel, aos 23’/2ºT) Bruno Reis e Jefinho; Anderson Recife, Yander (Vini Charopem, aos 37’/2ºT) , Maicky e Marcinho; Robinho (Matheus Oliveira, aos 39’/2ºT) e JP Bardales (Jhonas – Intervalo) Técnico: Fabiano Daitx

Gols: Gabriel Biteco, contra, aos 9’/1ºT (1-0); Valencia, aos 17’/1ºT (2-0), Alario, aos 37’/1ºT (3-0) e Marcinho, aos 39’/2ºT (3-1)

Árbitro: Jonathan Pinheiro

Assistentes: Maíra Mastella Moreira e Conrado Bittencourt Berger

Cartão Amarelo: Bruno Henrique (INT)

Cartão Vermelho: –

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook