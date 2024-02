Tiago Nunes explica lesão de Luiz Henrique em jogo do Botafogo

O treinador Tiago Nunes falou sobre a substituição de Luiz Henrique no jogo contra o Volta Redonda, nesta quarta-feira de Cinzas (14/2). Afinal, torcedores se preocuparam quando o atacante, que entrou em campo após o intervalo, saiu aos 32 minutos do segundo tempo, sentindo dor na panturrilha esquerda.

Entretanto, na entrevista, o técnico esclareceu que o problema não parece grave. Assim, segundo ele, a decisão de retirar o jogador foi para poupá-lo.

“Ele sentiu uma dorzinha na panturrilha e por questão de preservar achamos melhor que ele saísse, e ele também teve esse cuidado”, disse Tiago.

Luiz Henrique é dúvida para próximos jogos

Porém, há dúvidas sobre a participação de Luiz Henrique no próximo jogo do Botafogo – contra o Vasco, no domingo (18/2) no Estádio Nilton Santos. Afinal, segundo Tiago, somente nesta quinta-feira será possível saber, de fato, se o atleta sofreu uma lesão. Dessa forma, a avaliação determinará a escalação ou não do novo reforço do Glorioso.

Depois do clássico carioca, o Botafogo ainda terá pela frente , a curto prazo, a estreia na Libertadores, no dia 21/2 (quarta-feira). Assim, o clube e a torcida esperam que Luiz Henrique se recupere plenamente para o desafio.

Pouco tempo para preparação após chegada da Espanha

O técnico ressaltou, ainda, que Luiz Henrique chegou há pouco da Espanha (onde jogou por 1 ano e meio no Betis).

“Ele chegou dois dias antes do jogo contra o Flamengo (7/2), com questão de fuso, mudança, e voltou para a Espanha para resolver problemas particulares. Chegou ontem (13/2), treinou ontem e veio para o jogo”, afirmou.

Portanto, para Tiago Nunes, Luiz Henrique não conseguiu ter uma continuidade necessária para a preparação na equipe.

No jogo contra o Volta Redonda, sob chuva e na casa do rival – o estádio Raulino de Oliveira – o Botafogo venceu por 3 a 0, com gols de Bastos, Savarino e Junior Santos.

