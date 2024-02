António Oliveira exalta elenco e promete Corinthians competitivo no dérbi

O Corinthians de António Oliveira segue com 100% de aproveitamento. Nesta quarta-feira (14), o Timão venceu o Botafogo-SP por 4 a 1, em Ribeirão Preto, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Após a partida, o treinador elogiou a equipe, mas evitou projetar a classificação do Timão já para a próxima fase.

“A equipe está de parabéns, com naturalidade ela acaba por ganhar o jogo porque é melhor coletiva e individualmente. Estou muito orgulhoso desses jogadores, todos, sem exceção. Eles são e serão os principais artistas desse clube, a vitória é deles”, disse António Oliveira, que seguiu:

“O futebol é fértil nisso. Até dois jogos atrás se falava no rebaixamento, mas agora se fala na classificação. Assim nós vivemos cada dia e cada jogo. Depois, no final, fazemos as contas. A única coisa que prometemos é que vamos nos preparar da melhor forma possível”, completou.

Assim, o Corinthians se prepara para o dérbi contra o Palmeiras, domingo (18), às 18h, na Arena Barueri. A equipe vai para o clássico em seu melhor momento na temporada, após atravessar fase turbulenta.

“São apenas três pontos, dentro de uma caminhada longa que temos pela frente, temporada recheada de jogos e competições nas quais queremos estar inseridos até o fim. Ela transmite e nos dá confiança, dentro do resgate emocional que buscamos. Acaba por ser mais um jogo que vem aí no domingo, acarreta carga emocional mais ao torcedor e sabemos a responsabilidade. Sabemos que em qualquer competição que entremos temos que entrar para ganhar. Hoje também era para ganhar, contra a Portuguesa era para ganhar, e domingo será para ganhar. Vamos competir, correr, dar tudo para conquistar os três pontos”, finalizou o treinador.

