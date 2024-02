São Paulo pode terminar rodada fora da zona de classificação

A situação do São Paulo no Campeonato Paulista mudou completamente em apenas uma semana. Se antes o Tricolor Paulista estava invicto, bem encaminhado para o mata-mata e tinha perdido pontos apenas contra o Mirassol, em um empate fora de casa, agora a situação é outra. Isso porque o time comandado por Thiago Carpini perdeu dois jogos seguidos e pode terminar a rodada fora da zona de classificação para a fase final do torneio.

Na última semana, o São Paulo perdeu para Ponte Preta (2 a 0) e Santos (1 a 0). A equipe de Thiago Carpini ainda lidera o Grupo D, com 13 pontos, mas tem Novorizontino e São Bernardo muito próximos, com 12. As duas equipes entram em campo nesta quinta-feira. O time de Novo Horizonte duela contra a Inter de Limeira, fora de casa. Enquanto isso, o Bernô tem o Palmeiras em seus domínios.

Se ambos vencerem, ultrapassam o São Paulo, que termina a rodada na terceira posição do Grupo D. Contudo, vale lembrar que o Tricolor Paulista tem um jogo a menos. Afinal, por conta da Supercopa Rei do Brasil, o duelo contra a Inter de Limeira foi adiado para o dia 28 de fevereiro.

O grupo do São Paulo é o mais disputado do Paulista, torneio em que as equipes só enfrentam rivais de outras chaves. Isso impede que uma roube pontos das outras dentro do grupo. Os dois primeiros colocados se classificam para as quartas de final, quando se enfrentam em jogo único na casa do time de melhor campanha.

Próximo duelo do São Paulo

Assim, o São Paulo busca retomar o caminho das vitórias o mais breve possível. No próximo sábado (17), a equipe duela contra o RB Bragantino, no Morumbis, às 19h, pela nona rodada da competição.

