Filho de Lula lembra dia que pai quis ensinar Ronaldo a fazer gol

Filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Luís Cláudio Lula da Silva falou da relação do político com o futebol, especialmente com o Corinthians. Torcedor assumido do Timão, Lulinha contou até o dia que Lula quis ensinar Ronaldo Fenômeno a fazer gol.

A situação, aliás, ocorreu quando Luís Cláudio trabalhava como auxiliar técnico de Mano Menezes, no Corinthians. Na ocasião, Ronaldo perdeu um gol e Lula ligou para reclamar.

“Ele é corintiano roxo, todo mundo sabe. Ele é aquele cara que liga para reclamar. Eu trabalhei em 2010 lá, ele ligava para encher o saco: ‘Pô, não pode perder esse jogo, como é que o Ronaldo não faz aquele gol?”, destacou.

O filho do Presidente, afinal, resolveu levar o pai para conversar cara a cara com os atletas e ficou surpreso.

“Levei ele lá no CT pra conhecer todo mundo e eu pensei que ele fosse dar uma intimidada na hora que visse os caras. Que nada… ‘Pô Ronaldo, por que que você não faz o gol, tem que fazer daquele jeito, tem que chutar”, brincou Lula na época.

Aliás, Luís Cláudio não perdeu a oportunidade de brincar com o pai. “Meu… Nunca deu um chute em bola nenhuma e tá falando para o Ronaldo que tem que chutar”, salientou.

“Ele fala para todo mundo que jogou bola… Pelo que eu vi ele jogando, eu duvido. Ele tem muitos irmãos, então devia ser um time da família, só irmãos, por isso que ele tinha camisa, tinha lugar garantido”, finalizou.

