Cruzeiro x América: onde assistir, escalações e arbitragem

Donos das melhores campanhas do Campeonato Mineiro, Cruzeiro e América se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Mineirão. Com dez pontos, a Raposa lidera o Grupo A e pode abrir quatro do vice-líder Tombense. O time americano tem dez pontos no Grupo C. Caso vença, abrirá seis de frente para Athletic e Patrocinense. Dessa forma, praticamente garantindo vaga na semifinal. O Cruzeiro, aliás, não vem se dando bem no classico. Em 2023, dos cinco jogos, perdeu três, empatou um e venceu apenas uma vez.

Pelo regulamento do Campeonato Mineiro, os campeões de cada um dos três grupos (o Atlético lidera o Grupo B) e o melhor segundo colocado (que hoje é o Tombense) avançam às semifinais.

Veja aqui a tabela de classificação do Mineiro

Onde assistir

Os canais SporTV (fechado) e Premiere (PPV) transmitem a partir das 20h (de Brasília).

Como está o Cruzeiro

A Raposa está embalada. Afinal, venceu o Atlético na competição, e na arena do maior rival. Assim, espera nova vitória contra o outro grande de Minas. Para esta partida, o treinador Nicolás Larcamón só tem o desfalque do zagueiro Zé Ivaldo, suspenso. Assim, a zaga cruzeirense para esta partida será formada por Neris e João Marcelo.

Um dos destaques do time, o volante Lucas Silva espera um bom resultado.

“Chegamos para este clássico bem preparados. Iniciamos bem o Campeonato Mineiro graças a uma excelente pré-temporada que fizemos”, disse à Itatiaia.

Como está o América

O treinador Cauan de Almeida terá um retorno importante para o clássico. O zagueiro Eder cumpriu suspensão na rodada passada (vitória sobre o Uberlândia) está de volta. Assim, Julio que fez bom papel, volta ao banco de reservas. A única divida está no meio de campo, Alê e Felipe Amaral disputam uma vaga. Mas a tendência é a de que Alé jogue. Afinal, Felipe Amaral não vem convencendo quando entra.

CRUZEIRO X AMÉRICA

5ª Rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 15/2/2024, às 20h (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Robert, Arthur Gomes e Dinenno. Técnico: Nicolás Larcamón

AMÉRICA: Dalberson; Mateus Henrique (Daniel Borges), Éder, Ricardo Silva e Marlon; Juninho, Alê e Moisés; Fabinho, Vitor Jacaré e Renato Marques. Técnico: Cauan de Almeida

Árbitro: André Skettino Policarpo

Auxiliares: Magno Arantes e Pablo Almeida

VAR:Rodolpho Toski Marques

