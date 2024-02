Ferj aguarda reclamação de Vasco e Fluminense sobre decisões da arbitragem

O clássico entre Fluminense e Vasco foi mais uma partida do Carioca marcada por decisões questionáveis de arbitragem. Diante disso, a Ferj divulgou nota em que se mostra aberta a receber as reclamações de ambos os clubes. No caso, a respeito do desempenho do árbitro Bruno Mota Correia.

As críticas do Tricolor envolvem a uma finalização de Renato Augusto em que a trajetória da bola mudou após bater na mão de Medel. Já as reclamações do Vasco são mais extensas. Isso porque o Cruz-Maltino alega que o profissional falhou em anular os dois gols e a não marcação de dois pênaltis.

Confira a Nota da Ferj

… O Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro (DEAF-RJ) estará à disposição, das 15h às 18h, desta quinta-feira, para receber representantes do Vasco e do Fluminense, na sede da Fferj, com a finalidade de receber as ponderações dos clubes, pertinentes às suas interpretações das decisões da arbitragem e apresentar técnica e rigorosamente, dentro dos preceitos da regra, as devidas conclusões a respeito dos lances do clássico de ontem que tenham sido motivo de dúvidas ou possíveis equívocos.

Vale ressaltar que a escolha de Bruno Mota Correia ocorreu de forma consensual em uma reunião entre dirigentes de Vasco e Fluminense na sede da entidade. A Ferj já havia testado essa alternativo no clássico entre o Cruz-Maltino e o Flamengo.

Críticas do Vasco

A respeito das penalidades, o Gigante da Colina critica a arbitragem por não assinalar falta dentro da área de Guga em Vegetti. Este foi o último lance do primeiro tempo, mas não houve análise do lance pelo árbitro de vídeo. A justificativa é que ocorreu um problema no sistema.

Em seguida, já na etapa complementar Payet cobra falta, que fica na barreira. Contudo, o Vasco reclama que Cano amplia o seu espaço corporal com a mão. Nesta ocasião, o VAR recomendou que Bruno Mota Correia revisasse a decisão de campo. Todos os integrantes da cabine do árbitro de vídeo consideraram pênalti, mas o juiz de campo manteve a sua escolha.

No caso dos gols anulados, o Gigante da Colina argumenta que no primeiro, feito por David, havia uma dúvida se o atacante estava em posição legal. Posteriormente, acionaram o VAR, mas não houve uma comprovação do impedimento. Mesmo assim, a arbitragem não o validou. O segundo, em lance já nos acréscimos, Vegetti disputa a bola com o zagueiro adversário.

O Cruz-Maltino justifica que não houve falta e o oponente escorregou no campo. Inclusive, o clube aproveitou a oportunidade para criticar os gestores do Maracanã com relação a péssima qualidade do gramado.

Além disso, há ponderações sobre a expulsão de Medel em desentendimento com Thiago Santos. O Vasco indica que o volante André, do Fluminense, era quem deveria ser punido com o cartão vermelho por agredir Zé Gabriel dentro da área.

