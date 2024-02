Apostando em identificação, Nacional lança nova camisa

Um dos clubes mais tradicionais do futebol sul-americano, o Nacional promoveu, nesta quinta-feira (15), a campanha de lançamento do seu novo uniforme. O mote da divulgação do novo material esportivo tem como temática central os elementos que fazem os torcedores se identificarem com a representação uruguaia.

Para expressar a identificação, um criativo jogo de palavras com o nome oficial da entidade (Club Nacional de Football) deu o tom do texto publicitário. Sendo que, ao invés de ‘Football’, diversos adjetivos como Fé, Finais, Força, Fanáticos e Futuro constaram no vídeo de divulgação.

No que se refere ao design, as linhas tradicionais do branco predominante, com detalhes em azul e vermelho, ganharam linhas em preto na gola e na área das mangas. Além disso, destaca-se a inserção das três taças mais importantes na história do Bolso: os Mundiais de 1971, 1980 e 1988. Nas decisões de partida única, o Nacional bateu Panathinaikos (Grécia), Notttingham Forest (Inglaterra) e PSV (Holanda), respectivamente.

Na parte inferior, a númeração 94:20 faz alusão a uma vitória no clássico contra o Peñarol, em 2004, onde o hoje ex-jogador Loco Abreu marcou já nos acréscimos do tempo complementar. Além disso, um trecho da música El Club Gigante foi inserida na área interna da gola (Até o último suspiro de descontos… Nacional!) bem como a frase que define a campanha (A la Nacional) na parte externa do pescoço.

Outro ponto que, inclusive, chamou a atenção dos torcedores em comentários nas redes sociais se refere ao escudo do clube. Ao invés da tecnologia de aplicação em texturas como silk ou transfer (aparência plastificada), ele figura bordado na indumentária, gerando manifestações de aprovação.

