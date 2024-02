Mbappé avisa o PSG que vai sair do clube ao fim da temporada

Mbappé comunicou a diretoria do PSG nesta quinta-feira (15), que vai deixar o clube ao final da temporada. O atacante tem contrato até junho de 2024 e deve deixar o clube francês sem custos. O Real Madrid é o provável destino do astro.

A informação foi noticiada por diversos veículos franceses. De acordo com a emissora “RMC”, Mbappé cumpriu um acordo com o presidente Nasser Al-Khelaifi, que ele seria o primeiro a saber se ficaria no clube ou não. Já o “L’Équipe” disse que a reunião com o mandatário aconteceu nesta terça-feira (13).

O Real vem tentando a contratação de Mbappé há dois anos, mas o PSG conseguiu resistir às investidas e manter seu astro até o final de contrato. Apesar de não receber nada pela saída do atacante, o clube francês fez um acordo com o jogador, que vai abrir mão de aproximadamente 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) de bônus de fidelidade a que teria direito.

Pelo regulamento da Fifa, qualquer jogador pode assinar um pré-contrato com outro clube, quando estiver com apenas seis meses de vínculo a cumprir. Contudo, não existe nenhum indício de acordo entre Mbappé e Real Madrid neste momento. Em junho do ano passado, ele enviou ao clube uma carta dizendo que não gostaria de renovar seu contrato. No início de fevereiro, o atleta decidiu se juntar ao clube espanhol.

Mbappé tem 31 gols e sete assistências com a camisa do PSG em 2023/24. Ele é o jogador que mais participa de gols em todas as competições da Europa. E o maior goleador da história do PSG, com 246 gols.

