Fluminense acerta a contratação por empréstimo de Marquinhos

O Fluminense acertou a contratação do atacante Marquinhos. Assim, o jogador, de apenas 20 anos, assinou vínculo com o Tricolor até o fim do ano. O atleta, que pertence ao Arsenal, da Inglaterra, chega ao clube carioca por empréstimo com opção de compra.

“Estou muito feliz. É uma oportunidade muito grande na minha carreira poder representar a armadura do Fluminense. Estou muito contente e espero que a gente escreva uma história bonita, com títulos e muitas vitórias”, afirmou ao site oficial do clube.

Revelado nas divisões de base do São Paulo, o atleta chegou ao Arsenal em 2022. Além do time inglês, Marquinhos também defendeu as cores do Norwich (ING) e Nantes (FRA), também por empréstimo. Dessa forma, ao longo da curta carreira, o jogador acumula convocações para seleções de base e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.

“O Fluminense é um clube que almeja grandes coisas e isso foi o que me fez vir para cá. O objetivo para a temporada é conquistar o máximo possível de títulos. Se conseguirmos o bicampeonato da Libertadores seria maravilhoso”, ressaltou.

Por fim, Marquinhos é o sétimo reforço do Fluminense para a temporada 2024. O clube carioca, aliás, já havia fechado as contratações do atacante Douglas Costa, dos meias Renato Augusto, Terans e Gabriel Pires, do zagueiro Antônio Carlos e do goleiro Felipe Alves.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.